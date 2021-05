Grabara został wypożyczony do Aarhus we wrześniu. Na przestrzeni całego sezonu rozegrał 35 meczów, wpuścił 44 bramek i zachował 10 czystych kont.



Na zakończenie swojej gry w Danii polski bramkarz został bohaterem swojego klubu. Podczas meczu z Aalborgiem w serii "jedenastek" obronił trzy rzuty karne, dzięki czemu jego ekipa zapewniła sobie prawo gry w Lidze Konferencji ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Kamil Grabara odchodzi z Aarhus GF

Aarhus rozstał się także z dwoma innymi wypożyczonymi zawodnikami - Danielem Arzanim oraz Mathiasem Jorgensenem.



Teraz Grabara formalnie znowu jest piłkarzem Liverpoolu, lecz wciąż nie wiadomo, co czeka go w przyszłym sezonie. Jego kontrakt z "The Reds" obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.



