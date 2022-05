Kamil Grabara obronił rzut karny i został mistrzem Danii

Dla Grabary to pierwszy pełny sezon w barwach FC Kopenhaga. Duński klub wykupił go z Liverpoolu. Polak podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Dziś Grabara zdobył pierwsze trofeum z Kopenhagą. Miał w tym swój udział, bo zachował czyste konto, m.in. broniąc rzut karny.

Zespół Polaka pokonał Randers 2-0. Po godzinie gry trafił Hakon Haraldsson. W doliczonym czasie wynik ustalił Khouma Babacar.