Kamil Grabara bohaterem Kopenhagi. Oto klucz do sukcesu? Wyciekły zdjęcia

FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w składzie awansowała do czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Duńskiemu zespołowi udało się awansować do kolejnej rundy dopiero po rzutach karnych i wyeliminowaniu Sparty Praga. Głównym bohaterem drużyny z Kopenhagi był właśnie Polski bramkarz, który w serii jedenastek obronił jednego karnego, a w samym meczu również popisał się dobrą formą. Po spotkaniu wyciekła do mediów kartka, która pomogła Grabarze przy karnych.