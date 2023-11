Kamień z serca. Polacy unikną ich w barażach. Giganci uciekli spod topora

Niemal do samego końca pierwszej połowy reprezentacja Chorwacji grała "z nożem na gardle". W tym samym czasie Walia prowadziła z Turcją i to właśnie ona była jedną nogą na mistrzostwach Europy . Podopiecznym Dalicia groził udział w barażach, a to byłaby również fatalna informacja dla reprezentacji Polski .

Upragniony gol nadszedł tuż przed przerwą. Okazał się kluczowy

W 43. minucie otworzył się wynik tego spotkania . Borna Sosa posłał bardzo ładne dośrodkowanie w pole karne Armenii , a tam do piłki doszedł Ante Budimir . Piłka po jego strzale zatrzepotała w siatce , co znacznie zwiększyło szanse Chorwatów na 2. miejsce w grupie "D".

W 52. minucie Ante Budimir znów trafił do siatki, ale w tej sytuacji arbiter nie uznał gola ze względu na faul. Chorwacja nadal prowadziła tylko 1:0 i jej awans wisiał na włosku. Nie budziło jednak wątpliwości to, że gospodarze byli drużyną lepszą i mającą więcej z gry.

Więcej goli w tym spotkaniu już nie padło. Brązowi medaliści ostatniego mundialu ostatecznie wygrali z Armenią 1:0 i to oni awansowali na mistrzostwa Europy z drugiego miejsca. To oznacza, że Chorwacja nie zagra z Polską w barażach, co stanowi znakomitą wiadomość dla Michała Probierza i jego podopiecznych. To właśnie Luka Modrić i spółka byli bowiem postrzegani jako najtrudniejsi potencjalni rywale.