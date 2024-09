39 lat na karku i nadal osiąga kamienie milowe. Wyjątkowy moment Cristiano Ronaldo

Gospodarze świetnie zaczęli, a otwierającego gola zapewnił niespodziewany bohater. Już w siódmej minucie piłka trafiła do Bruno Fernandesa, a ten spokojnie ocenił sytuację i przeczekał tempo, zanim zagrał prostopadłe podanie w pole karne. Tam świetnie wbiegał Diogo Dalot. Nominalny prawy obrońca poradził sobie z goniącym go Borną Sosą niczym rasowy napastnik i bez problemu trafił na 1:0.

W odpowiedzi Chorwaci szukali szans w strzałach z dystansu. Jedno takie uderzenie w wykonaniu Luki Modricia otarło się o zewnętrzną część bocznej siatki, a po uderzeniu Andreja Kramaricia z najwyższym trudem interweniował Diogo Costa. Gospodarze przetrwali jednak napór i w 34. minucie doprowadzili do podniosłego wydarzenia. Nuno Mendes popisał się fantastycznym dośrodkowaniem z lewej strony na piąty metr. Tam już wbiegał Cristiano Ronaldo, który z łatwością skierował piłkę do siatki. 39-latek szybko ruszył do celebracji, ale po chwili klęknął na murawie, ewidentnie wzruszony. Trudno się jednak dziwić. Dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki był to 900. gol w karierze!