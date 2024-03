Kadrowicz Probierza musiał uciekać przed kibicami. Wstrząsające sceny po hicie kolejki

Piłkarskie skandale w Turcji niestety nie robią już na reszcie kontynentu większego wrażenia. Do kolejnego karygodnego incydentu doszło w niedzielny wieczór. Po meczu Trabzonspor - Fenerbahce (2-3) na murawę wtargnęli agresywni kibice gospodarzy. Doszło do konfrontacji z piłkarzami ze Stambułu, w wyniku czego ci ostatni musieli salwować się ucieczką do tunelu. Wśród ściganych był również Sebastian Szymański, który w ekipie zwycięzców rozegrał 83 minuty.