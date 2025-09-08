Kadrowicz był już o krok od wielkiego powrotu, nagle wielki zwrot. Błyskawicznie wsiadł w samolot

Tymoteusz Puchacz wyjeżdżał z polskiej PKO Ekstraklasy jako jedna z gwiazd ligi. Wydawało się, że były lewy obrońca Lecha Poznań, ma wszystko, aby w dużej piłce faktycznie zaistnieć. Takie opinie bazowały na jego profesjonalnym podejściu do pracy, ale także wrodzonych dobrych możliwościach fizycznych, które są absolutnie kluczowe w grze na jego pozycji.

Szybko okazało się niestety, że w niemieckiej piłce te aspekty niekoniecznie wystarczą, aby osiągnąć sukces. Po transferze do Unionu Berlin zdecydowaną większość czasu Puchacz spędził poza Bundesligą, odchodząc na różnego rodzaju wypożyczenia. Najpierw do Trabzonsporu, gdzie zanotował być może najlepszy okres po wyjeździe z kraju i zdobył nawet mistrzostwo kraju.

Egzotyczny kierunek dla Puchacza. Tego nikt się nie spodziewał

Później Union wypożyczył go do greckiego Panatinaikhosu, a potem także na zaplecze Bundesligi do FC Kaiserslautern. Tam spisał się na tyle dobrze, że jego usługami zainteresowało się Holstein Kiel, które wykupiło reprezentanta Polski za 2 miliony euro, ale tam również kariery nie zrobił. Ostatnie pół roku spędził w Anglii - na wypożyczeniu do Plymouth, gdzie na początku spisywał się nieźle, zagrał nawet z Liverpoolem i Manchesterem City, ale w końcówce sezonu stracił miejsce w składzie.

Latem Puchacz rozpoczął poszukiwania nowego klubu i od początku zaznaczał, że nie widzi w tym momencie swojego powrotu do PKO Ekstraklasy. We wrześniu wszystko wskazywało już na ponowne występy w barwach GKS-u Katowice. Jak się jednak okazuje, w ostatniej chwili nastąpił zwrot akcji. Tomasz Włodarczyk przekazał najnowsze wieści w tej sprawie.

Według jego informacji reprezentant Polski trafi do...Azerbejdżanu. "Jak ustaliliśmy, jego nowym klubem będzie prawdopodobnie Sabah Baku. To piąta drużyna poprzedniego sezonu miejscowej ligi, ale i zwycięzca krajowego pucharu" - czytamy. Puchacz w poniedziałek wsiadł w samolot i poleciał do Azerbejdżanu, aby dopełnić wszelkich formalności przy transferze.

