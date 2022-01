Debiut Kacpra Kozłowskiego w drużynie Royal Union Saint-Gilloise był niecodzienny. Mecz z RFC Seraing rozpoczął się bowiem w sobotę, lecz został przerwany po pierwszej połowie z powodu gęstej mgły. Ekipa Polaka prowadziła wówczas 2-0 i od 13. minut grała w osłabieniu.





Kacper Kozłowski jest już po debiucie w Royal Union Saint-Gilloise

Gra w dziesiątkę nie przeszkodziła piłkarzom Royal Union Saint-Gilloise także w drugiej połowie, która została rozegrana we wtorek. Goście strzelili dwa kolejne gole i po zwycięstwie 4-0 umocnili się na fotelu lidera tabeli belgijskiej ekstraklasy.



Kacper Kozłowski pojawił się na murawie w 90. minucie, zmieniając Caspera Nielsena.



Już w niedzielę Polak będzie mógł zanotować kolejne minuty w nowej drużynie w meczu z KRC Genk. Kacper Kozłowski trafił do Belgii w ramach półrocznego wypożyczenia przed przenosinami do Brighton, które wykupiło go z Pogoni Szczecin .

Reklama