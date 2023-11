Mowa rzecz jasna o Brighton and Hove Albion, które wykupiło naszego pomocnika z Pogoni Szczecin. Jak na razie Kozłowski nie dostał jednak szansy na to, aby pokazać swój talent w nowych barwach. Młody pomocnik szuka swoich okazji na wypożyczeniach. Najpierw do Belgii, a obecnie do Holandii, gdzie spędza już drugi sezon z rzędu, reprezentując barwy Vitesse Arnhem.