Już wszystko jasne, znamy zdobywcę Złotej Piłki. Długi wieczór w stolicy Francji

Miłośnicy futbolu z wielką ekscytacją co roku śledzą doniesienia ze stolicy Francji. To właśnie w Paryżu odbywa się tradycyjna gala, która kończy się wręczeniem Złotej Piłki 2024. Przez kilka ostatnich lat emocje przeżywali polscy kibice za sprawą Roberta Lewandowskiego. Napastnik w przeszłości miał ogromnego pecha. Edycja w 2020 roku, kiedy stawiano go jako głównego faworyta, została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Do dziś w kraju nad Wisłą mnóstwo fanów jednej z najpopularniejszej dyscyplin globu czuje z tego powodu niemały żal.

