To dla Juventusu byłaby prawdziwa katastrofa

Jeśli kara zostanie zrealizowana, w tym momencie "Stara Dama" zostałaby z jedynymi 3 "oczkami" w ligowej tabeli, tracąc aż 10 punktów do bezpiecznego miejsca. Byłby to dystans możliwy do nadrobienia, ale z pewnością wówczas Juventus byłby jednym z głównych kandydatów do spadku.