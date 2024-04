Juventus wycenił Arkadiusza Milika, nieprawdopodobne. Promocja

Arkadiusz Milik najlepiej czuje się we Włoszech, to jest niezaprzeczalny fakt. Polak swoje zdecydowanie najbardziej efektywne chwile przeżywał właśnie na Półwyspie Apenińskim. Wszystko zaczęło się oczywiście od transferu z Ajaxu Amsterdam do SSC Napoli. Polak w drużynie spod Wezuwiusza odnalazł się znakomicie i przeszkadzały mu jedynie poważne kontuzje. Gdyby nie one, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że odszedłby do jeszcze lepszego klubu. Reklama

Wówczas najwięcej mówiło się o potencjalnym transferze do Juventusu. Ten ruch nie miał miejsca i na podpisanie kontraktu Milika ze "Starą Damą" trzeba było trochę poczekać. Doszło do tego dopiero w sierpniu 2022 roku, a wcześniej Milik grał jeszcze przez pewien czas w Olympique Marsylia. Włoski gigant najpierw wypożyczył Polaka z francuskiego zespołu, a po dobrym sezonie Milika zdecydował się go także wykupić. "Stara Dama" zapłaciła za naszego napastnika ledwie 7,3 miliona euro, a Milik podpisał umowę do czerwca 2026 roku.

Sezon na wypożyczeniu był dla Milika naprawdę udany. Dużo grał i przede wszystkim strzelał gole, pomagając zespołowi. Wówczas korzystał jednak głównie na kontuzji Dusana Vlahovicia. Serb w trwających rozgrywkach już jest jednak zdrowy i prezentuje się naprawdę dobrze, a z kolei gdy Milik wchodzi na murawę, to zwykle zbiera niezbyt wysokie noty. Polak w tym sezonie wyraźnie zawodzi i spada w hierarchii napastników, którymi dysponuje obecnie Massimiliano Allegri. Reklama

Okazuje się, że sytuacja naszego snajpera jest bardzo zła. Polak obecnie ma duże trudności z graniem, a może okazać się, że po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu i to za bardzo małe pieniądze. Według włoskiego "Calciomercato" bowiem zarząd Juventusu wycenił naszego napastnika na ledwie 4,2 miliona i euro i tyle chciałby uzyskać za jego sprzedaż. To prawie połowa mniej niż to, co Juventus zapłacił Marsylii za wykupienie naszego snajpera po sezonie 2022/2023.

W tym sezonie liczby Milika wyglądają naprawdę bardzo przeciętnie. 30-latek wystąpił łącznie w 28 spotkaniach, w których strzelił sześć goli i raz asystował. Dodatkowo dostał jedną bezpośrednią czerwoną kartkę. Na murawie spędził zaledwie 865 minut, co po wyliczeniu średniej daje wynik ledwie 30 minut spędzonych na boisku w każdym meczu. Poprzedni sezon Milik zakończył ze średnią niecałych 55 minut spędzanych na murawie, a więc róznica jest bardzo wyraźna.

