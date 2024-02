Śmiało można więc stwierdzić, że to Juventus z Polakiem między słupkami jest tak naprawdę jedynym realnym kontrkandydatem do walki o tytuł najlepszej drużyny we Włoszech z Interem Mediolan. Przed hitem 23. kolejki Serie A Juventus miał ledwie dwa oczka straty do liderów i starcie bezpośrednie przed sobą. Trzeba było jednak pamiętać, że Inter rozegrał w tym sezonie dotychczas jedno spotkanie mniej niż "Stara Dama", więc to niedzielne spotkanie może okazać się kluczowe.