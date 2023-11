Juventus na samym szczycie Serie A. Inter musi zacząć gonić

Juventus nie gra pięknie w piłkę. Co do tego nawet kibice tego zespołu nie mają wątpliwości. Wszyscy w Turynie mają jednak pełną świadomość tego, jaki styl gry prezentują zespoły prowadzone przez Massimiliano Allegrego . Włoski szkoleniowiec nigdy nie słynął z widowiskowości. Jego ekipy mają wygrywać.

To udaje się Juventusowi, który notuje naprawdę przyzwoity start sezonu. Rok temu mówiło się, że Allegri może nawet stracić pracę. Do tego ostatecznie nie doszło. Władze "Starej Damy" wykazały się cierpliwością albo brakiem alternatyw. Niemniej jednak na dobre to wszystko Juventusowi wyszło.