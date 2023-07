Juventus boi się o przyszłość. Kluczowa decyzja UEFA przed klubem z Turynu

Wielki strach w Juventusie

Działacze UEFA rozważają wykluczenie Juventusu z europejskich rozgrywek , co w obecnej sytuacji dziwić nie może. Według dziennikarzy "La Gazetta dello Sport" w klubie z Turynu mają potężne obawy co do tego, co wydarzy się w najbliższych kilku dniach. Władze "Starej Damy" są gotowe na wykluczenie z występów w Europie w sezonie 2023/2024. Problemem jest jednak data graniczna wydania takiej decyzji przez UEFA.

Ta musi zapaść bowiem do 14 lipca. Jeśli do tego czasu UEFA nie podejmie tego ruchu, to w tym roku będzie on już niemożliwy i prawdopodobne zawieszenie będzie miało miejsce w rozgrywkach 2024/2025. To scenariusz, którego w Turynie boją się najbardziej. Ma to związek z faktem, że od sezonu 2024/2025 zmienia się format Ligi Mistrzów, a więc rozgrywek, w których docelowo Juventus chce grać. Będzie to absolutnie przełomowy rok w historii piłki nożnej.