Jurgen Klopp wraca do piłki. Nagły komunikat, sensacyjna decyzja

Miał mieć trochę spokoju, ale Red Bull go namówił na przyjęcie ich oferty. Związane jest to zapewne z tym, że jego rola nie będzie tak aktywna, jak w przypadku bycia trenerem. Klopp ma działać nie na boisku, a poza nim, korzystać ze swoich kontaktów i rozwijać nie jeden zespół, a trzy.

Jurgen Klopp wraca do piłki

Jak donosi niemiecki "Sky Sport" od 1 stycznia 2025 roku Jurgen Klopp obejmie stanowisko Global Head of Soccer, czyli zostanie piłkarskim szefem wszystkich zespołów Red Bulla. Jego zadaniem będzie zarządzanie strategiczne trzema zespołami należącymi do tej firmy, czyli Red Bull Salzburg, RB Lips i New York Red Bulls.

Jurgen Klopp sprowadzony

Do jego zadań będzie m.in. korzystanie ze swoich sieci kontaktów do skautingu zawodników i poszukiwań trenerów oraz określanie kierunku i celu w jakim zmierza każdy z klubów oraz pilnowanie jego realizacji z odpowiednio dobranym zespołem. Na jego przyjście do Red Bulla wysoko postawiony w spółce Oliver Mintzlaff - miał od miesięcy naciskać na to, by projekt z Kloppem doszedł do skutku.