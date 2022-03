Junior Moraes wrócił do Brazylii, ale serce zostawił na Ukrainie

Piłka nożna

Weteran piłkarskich boisk Junior Moraes wrócił do Brazylii, aby dołączyć do zespołu Corinthians, ale we wtorek przyznał, że jego umysł jest daleki od sportu. Wszystkiemu winna sytuacja na Ukrainie, skąd zawodnikowi udało się wyjechać.

Zdjęcie Junior Moraes / Getty Images