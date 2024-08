Julia Szeremeta świętowała urodziny na meczu Ekstraklasy. Piękny gest klubu

Szeremeta ulubienicą Polaków po igrzyskach w Paryżu

Reprezentacja Polski wróciła do ojczyzny z dziesięcioma medalami igrzysk olimpijskich w Paryżu. Patrząc ogólnie, jest to z pewnością wynik rozczarowujący. Tym bardziej, że z dziesięciu "krążków" tylko jeden jest złoty - ten zdobyty przez Aleksandrę Mirosław we wspinaczce na czas. Nie oznacza to jednak, że biało-czerwoni nie napisali w stolicy Francji kilku pięknych historii.