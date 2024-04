Josue nie wytrzymał, ma dość. Bardzo ostre słowa kapitana Legii Warszawa

Josue ma jednak drugą - ciemną stronę . Portugalczyk pokazuje oba swoje oblicza dosyć regularnie, a ta druga, to piłkarz bardzo nielubiany przez kibiców rywali, bo lubi prowokować i kłócić się z sędziami. W związku z tym duża część piłkarskiego środowiska ma o nim bardzo zróżnicowaną opinię. Od jakiegoś czasu zagadką pozostaje jednak przyszłość Josue w Polsce , tak jak miało to rok temu. Wciąż nie jest pewne, czy Portugalczyk pozostanie w klubie po wygaśnięciu kontraktu.

Josue nie wytrzymał. Odejdzie z Legii?

Umowa Josue kończy się wraz z końcem sezonu i poza trudnym charakterem ważnym aspektem w tym kontekście z pewnością jest wiek. Środkowy pomocnik niebawem kończy bowiem 34 lata i trudno powiedzieć, przez jak długi czas będzie w stanie utrzymać swój wysoki poziom. Wątpliwości są więc naturalne, ale nie ma złudzeń, że poziom maksymalny Josue wykracza poza to, co może zaprezentować większość ligowej stawki , a Portugalczyk bardzo lubi być doceniany.

Po meczu z Górnikiem Zabrze w bardzo ostrych słowach skomentował swoją przyszłość. - Moje życzenia zna moja rodzina. W tym roku moje marzenia się nie spełnią, bo to nie ode mnie zależy. Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co tu osiągnąłem. To nie zależy ode mnie, co będzie dalej. Na pewno będę grał w piłkę - skomentował bez pardonu kapitan Legii.