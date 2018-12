Josef Martinez najlepszym piłkarzem MLS

Piłkarz Atlanty United Wenezuelczyk Josef Martinez otrzymał tytuł najbardziej wartościowego (MVP) gracza zawodowej ligi MLS. 25-letni napastnik ustanowił strzelecki rekord w regularnym sezonie, a ze swoim zespołem awansował do zbliżającego się finału.

Zdjęcie Josef Martinez /AFP



W decydującej fazie plebiscytu Martinez okazał się lepszy m.in. od słynnych graczy - Szweda Zlatana Ibrahimovica z Los Angeles Galaxy i Anglika Wayne'a Rooneya z D.C. United. Pozostałymi finalistami byli Meksykanin Carlos Vela z Los Angeles FC oraz klubowy kolega Martineza - Paragwajczyk Miguel Almiron.



Wenezuelczyk w trakcie sezonu zdobył 31 bramek w 34 meczach, co jest rekordem MLS (do tej pory wynosił 27 goli). Strzelił także trzy gole w fazie play off.



Piłkarze z Atlanty wygrali Konferencję Wschodnią. W zaplanowanym na sobotni wieczór miejscowego czasu finale zmierzą się u siebie z Portland Timbers.



"Chcemy być mistrzami. Pracowaliśmy przez dwa sezony na taką szansę. Nie chcemy pozwolić, żeby nam się wymknęła" - powiedział Martinez.



Nagroda dla najlepszego piłkarza amerykańsko-kanadyjskiej ligi MLS (Major League Soccer) jest nazywana również trofeum Landona Donovana, byłego znakomitego reprezentanta USA.