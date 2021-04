​Jose Mourinho rozchwytywany. Portugalczyk może przebierać w ofertach

Media z różnych krajów informują o rosnącym zainteresowaniu klubów i reprezentacji na usługi trenerskie Jose Mourinho. Pogłoski o tym, jakoby "The Special One" mógł przebierać w ofertach, wydają się bardzo prawdopodobne.

Ogromna odprawa za przedwczesne zwolnienie Jose Mourinho z Tottenhamu Hotspur raczej nie skłoni Portugalczyka do dłuższego odpoczynku od trenerskiej ławki. O swojej gotowości i braku potrzeby odpoczynku Mourinho mówił niedawno w wywiadzie dla brytyjskiego "Sky Sports".

Z takiej postawy mają nadzieje skorzystać europejskie kluby. "The Sun" sugeruje, że portugalski menedżer znalazł się na celowniku Celticu Glasgow.

Celtic, Valencia, a może... reprezentacja Portugalii?

Rosyjski portal "Russia Today" przypomina o interesach narodowych i marzeniach "The Special One". W przypadku słabego występu Portugalii na Euro 2020, może on objąć posadę selekcjonera.

O kolejnej opcji informuje serwis "todofichajes.com", która raportuje o zainteresowaniu Valencii. To nie koniec medialnej wyliczanki, w której znaleźć można ekipy z różnych krajów i o odmiennym statusie. Zazwyczaj nie są to już jednak kluby z europejskiego topu.