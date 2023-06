Jose Mourinho dostał kosmiczną propozycję od Arabii Saudyjskiej. Zdecydował

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej złożył ofertę Jose Mourinho. Na jej mocy portugalski szkoleniowiec zarobiłby krocie, jednak mimo to postanowił odmówić. Miał bowiem ważny powód, jakim jest stale obowiązująca umowa z AS Roma. "The Special One" aktualnie jest skupiony wyłącznie na pracy z drużyną "Giallorossich", z którą w minionym sezonie dotarł do finału Ligi Europy.