Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Chile Jorge Sampaoli i jego dwaj współpracownicy wystąpili z pozwem do tamtejszej federacji i domagają się wypłaty 4,5 mln euro odszkodowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Torino - Milan. Drugi gol w sezonie Krzysztofa Piątka (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Chilijski związek (ANFP) teraz poinformował o postępowaniu, które rozpoczęło się w marcu ubiegłego roku, ale dopiero kilka dni temu trafiło do niego pismo w tej sprawie.

Reklama

Argentyńczyk Sampaoli i jego dwaj współpracownicy, Sebastian Beccacecece i Jorge Desio, chcą, by federacja - zgodnie z umową, jak uważają - zwróciła im ok. 1,4 mln euro podatków, które wpłacili na rzecz skarbu państwa. Kolejne 3,1 mln euro to kwota odszkodowania za naruszające ich dobre imię oskarżenie przez piłkarskie władze Chile, iż selekcjoner i jego asystenci otrzymali 200 tys. dolarów wynagrodzenia za udzielenie wywiadu i przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i sędziów zorganizowanych przez jedną z firm.

Sampaoli prowadził reprezentację Chile w latach 2012-16. W 2015 roku triumfował z nią w prestiżowym Copa America na własnym terenie, zdobywając pierwsze w historii tego kraju mistrzostwo kontynentu. Później pracował - bez większych sukcesów - w hiszpańskiej Sevilli i z reprezentacją Argentyny.