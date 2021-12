Jorge Jesus rozstał się z Benfiką i może objąć Flamengo. Co z Paulo Sousą?

Piłka nożna

Benfica Lizbona ogłosiła, że rozstała się z Jorge Jesusem. Jest on też jednym z kandydatów do objęcia Flamengo Rio de Janeiro, co może skomplikować sytuację Paulo Sousy.

Zdjęcie Jorge Jesus / AFP