Trener niemieckiej kadry Joachim Loew starał się pozytywnie spoglądać na mecz swoich podopiecznych z Holandią. Remis 2-2 nie mógł zadowolić szkoleniowca, ale "Jogi" chwalił piłkarzy za bardzo dobrą pierwszą połowę starcia. Teraz Niemcy muszą czekać na wynik meczu Portugalia - Polska, arcyważnego z perspektywy eliminacji Euro 2020. - Przyjmiemy wynik, jaki padnie - zapowiedział Loew.

Niemiecka kadra w poniedziałek w Gelsenkirchen prowadziła pewnie do przerwy 2-0 z Holandią, by roztrwonić przewagę i tylko zremisować 2-2.



- Widzę w tym meczu więcej pozytywów niż negatywów - powiedział po meczu na łamach "ARD" selekcjoner reprezentacji Niemiec.



Dziennikarze dopytywali, jak oceni grę swojej drużyny i w ogóle cały rok - wprost fatalny - w wykonaniu Die Mannschaft.



- Nasze problemy ciągną się od początku roku. Roku złego i rozczarowującego dla nas. Holandia? Musimy nauczyć się, jak dowieźć prowadzenie 2-0 do końca, zwłaszcza grając u siebie - ocenił Loew.



- Takie są jednak prawa młodości. Mam nadzieję, że to doświadczenie zdobyte w meczu z Holandią jeszcze zaprocentuje - nie krył selekcjoner niemieckiej kadry. Wyróżnił po starciu z Oranje jednego piłkarza, Leroya Sane. Tego samego, którego nie zabrał na mundial latem.



Teraz oczy Niemców zwrócone będą na Guimaraes, gdzie we wtorek Portugalia zmierzy się z Polską. Jeśli zespół Jerzego Brzęczka zremisuje lub wygra, pozbawi Niemców rozstawienia w eliminacjach Euro 2020. Co na to trener Die Mannschaft?



- Przyjmiemy wynik, jaki padnie. I będziemy walczyć o kwalifikację niezależnie od tego, z jakiej pozycji nas wylosują. Odbijamy się po fatalnym mundialu i mam nadzieję, że eliminacje Euro będą tego dowodem - zakończył Joachim Loew.