Teraz historia może zatoczyć koło. Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Loew może wrócić do Brazylii, z tą różnicą, że teraz chciałby pracować na chwałę tamtejszej kadry.

Brazylia szuka selekcjonera. Loew zastąpi tymczasowego trenera?

W Brazylii trwają poszukiwania następcy Tite. Tymczasowym selekcjonerem ogłoszono Ramona Menezesa, który na co dzień pracuje z kadrą do lat 20. Być może, już na stałe, zastąpi go Loew, który od ponad półtora roku pozostaje bez pracy.