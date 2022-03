Joachim Loew ma dylemat. Właśnie otrzymał kuszącą propozycję zatrudnienia

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu zawodowa przyszłość Joachima Loewa wydawała się klarowna. Niemiecki trener od sezonu 2022/23 miał dyrygować ekipą Fenerbahce Stambuł. Wstępne warunki współpracy zostały ustalone w połowie marca.

Wszystko zmieniło się w czwartkowy wieczór, gdy reprezentacja Austrii odpadła z rywalizacji o udział w tegorocznym mundialu, przegrywając 1-2 wyjazdowy baraż z Walią. Z tego powodu z austriacką kadrą postanowił się pożegnać selekcjoner Franco Foda.

Reklama

Jego umowa wygasa 31 marca. We wtorek poprowadzi Austrię po raz ostatni. W Wiedniu zagra towarzysko ze Szkocją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kulisy treningu Polaków przed meczem ze Szwecją. WIDEO INTERIA.TV

- Była opcja przedłużenia mojej umowy, ale to już nie ma znaczenia. Nie zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw świata, za co biorę pełną odpowiedzialność. Funkcję selekcjonera sprawowałem z wielką dumą. To był dla mnie zaszczyt - oznajmił Foda, który odchodzi ze stanowiska po blisko 4,5-letniej pracy za sterami kadry.

Joachim Loew faworytem austriackiej federacji

Kto będzie jego następcą? "Kicker" informuje, że faworytem austriackiej federacji jest Joachim Loew. W odwodzie pozostają natomiast dwaj byli reprezentanci Austrii - Peter Stoeger i Andreas Herzog.

Loew pozostaje bez zajęcia od lata ubiegłego roku. Po porażce w 1/8 finału Euro 2020 (0-2 z Anglią) rozstał się z reprezentacją Niemiec, którą dowodził przez 15 lat. Jego największy sukces to tytuł mistrza świata z 2014 roku.

ZOBACZ TAKŻE: