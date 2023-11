3 lipca 1941. Antoni Łyko, wraz z kolegami z KL Auschwitz, wchodzi na teren żwirowni tuż obok obozu. Wokół tłum esesmanów, głośno, gwarno, nie słychać własnych myśli. Za chwilę ma rozpocząć się egzekucja 72 więźniów. Skazani są na śmierć, ale niektórzy mają jeszcze nadzieję na cud. I faktycznie - Antoni Łyko przeżywa salwę oddaną przez Niemców. Próbuje się podnieść, co dostrzega jeden z esesmanów...

Antoni Łyko urodził się 27 maja 1907 roku. Z wykształcenia był tokarzem, ale jego prawdziwą pasją pozostawał sport. Sylwetką przypominał Leo Messiego - miał około 170 centymetrów wzrostu, ważył 68 kilogramów, był szybki, zwinny i sprytny na boisku. Występował w ataku lub pomocy, zależnie od potrzeb. Potrafił i dobrze podać, i skutecznie wykończyć akcję. Do perfekcji dopracował wykonywanie rzutów karnych , dzięki czemu dorobił się pseudonimu "człowiek bez nerwów".

Swoją przygodę z futbolem Łyko zaczynał w Rakowiczance. W 1930 roku przeniósł się jednak do Wisły Kraków , co było dużym krokiem naprzód w jego karierze. Pierwsze trzy sezony były dla Antoniego trudne - przesiadywał na ławce rezerwowych, zaliczając dwa-trzy mecze w ciągu całego roku.

Przełom nastąpił w 1933 roku. Piłkarz wskoczył do pierwszej jedenastki "Białej Gwiazdy" i miejsca w niej już nie oddał. Miał dzięki temu okazję wystąpić w historycznym spotkaniu Wisły - w ramach obchodów 30-lecia klubu do Krakowa przyjechała londyńska Chelsea. Mecz towarzyski wywoływał ogromne zainteresowanie, a kibice, którzy nie zmieścili się na stadionie, wchodzili na okoliczne drzewa, aby mieć szansę zobaczyć to wydarzenie na żywo.