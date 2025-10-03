Jeszcze 10 dni temu chcieli go w Polsce. Zostanie selekcjonerem. Jedzie na MŚ

W piątek wieczorem Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 2:1 w meczu Ekstraklasy. Udany debiut w roli trenera gospodarzy zaliczył tym spotkaniem Duńczyk Thomas Thomasberg. Po trzech porażkach z rzędu "Portowcy" wrócili na zwycięską ścieżkę.

Tymczasem jeszcze 10 dni temu do trenerskiej posady w ekipie Pogoni przymierzany był... Fabio Cannavaro. Wieści o zamiarze angażu niedoszłego selekcjonera reprezentacji Polski brzmiały sensacyjnie. Ostatecznie skończyło się na spekulacjach, choć niewykluczone, że próba nawiązania kontaktu z byłym gwiazdorem włoskiej kadry została podjęta.

Fabio Cannavaro nie dotarł do Szczecina. Wybiera się do Ameryki Północnej na mundial

Dzisiaj temat jest już prehistorią, ponieważ - jak poinformował Fabrizio Romano - Cannavaro przyjął ofertę federacji Uzbekistanu. Podpisze kontrakt na rok i będzie pełnił rolę selekcjonera. W przyszłym roku czeka go występ w finałach MŚ.

Uzbecy to sensacyjni finaliści mundialu. I zarazem absolutni debiutanci w imprezie tej rangi. Awans wywalczyli w czerwcu po bezbramkowym remisie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Jak donoszą włoskie media, zatrudnienie zdobywcy Złotej Piłki AD 2006 będzie kosztowało uzbecką federację 4 mln euro. To kwota do podziału na cały sztab szkoleniowy. Ma się w nim znaleźć m.in. młodszy brat znakomitego niegdyś defensora, Paolo.

Starszy z braci odpoczywa od zawodu od kwietnia tego roku. Jego ostatnim pracodawcą było Dinamo Zagrzeb. Rola selekcjonera nie jest mu obca - wiosną 2019 roku w trybie tymczasowym opiekował się reprezentacją Chin.

