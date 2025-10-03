Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jeszcze 10 dni temu chcieli go w Polsce. Zostanie selekcjonerem. Jedzie na MŚ

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Sensacyjne spekulacje nie znalazły potwierdzenie w faktach - Fabio Cannavaro nie został trenerem Pogoni Szczecin. Na brak zajęcia w najbliższym czasie nie będzie jednak narzekał. Zdobywca Złotej Piłki z 2006 roku przyjął propozycję federacji Uzbekistanu i lada dzień obejmie rolę selekcjonera. W przyszłym roku poprowadzi absolutnego debiutanta w finałach MŚ.

Fabio Cannavaro
Fabio CannavaroGiuseppe MaffiaAFP

W piątek wieczorem Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 2:1 w meczu Ekstraklasy. Udany debiut w roli trenera gospodarzy zaliczył tym spotkaniem Duńczyk Thomas Thomasberg. Po trzech porażkach z rzędu "Portowcy" wrócili na zwycięską ścieżkę.

Tymczasem jeszcze 10 dni temu do trenerskiej posady w ekipie Pogoni przymierzany był... Fabio Cannavaro. Wieści o zamiarze angażu niedoszłego selekcjonera reprezentacji Polski brzmiały sensacyjnie. Ostatecznie skończyło się na spekulacjach, choć niewykluczone, że próba nawiązania kontaktu z byłym gwiazdorem włoskiej kadry została podjęta.

Fabio Cannavaro nie dotarł do Szczecina. Wybiera się do Ameryki Północnej na mundial

Dzisiaj temat jest już prehistorią, ponieważ - jak poinformował Fabrizio Romano - Cannavaro przyjął ofertę federacji Uzbekistanu. Podpisze kontrakt na rok i będzie pełnił rolę selekcjonera. W przyszłym roku czeka go występ w finałach MŚ.

Uzbecy to sensacyjni finaliści mundialu. I zarazem absolutni debiutanci w imprezie tej rangi. Awans wywalczyli w czerwcu po bezbramkowym remisie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Zobacz również:

Michał Probierz
Piłka nożna

Probierz może wrócić do roli selekcjonera. Sensacyjna oferta. Rozmowy rozpoczęte

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Jak donoszą włoskie media, zatrudnienie zdobywcy Złotej Piłki AD 2006 będzie kosztowało uzbecką federację 4 mln euro. To kwota do podziału na cały sztab szkoleniowy. Ma się w nim znaleźć m.in. młodszy brat znakomitego niegdyś defensora, Paolo.

    Starszy z braci odpoczywa od zawodu od kwietnia tego roku. Jego ostatnim pracodawcą było Dinamo Zagrzeb. Rola selekcjonera nie jest mu obca - wiosną 2019 roku w trybie tymczasowym opiekował się reprezentacją Chin.

    Zobacz również:

    Dariusz Szpakowski
    Piłka nożna

    Lekarze niczego już nie ukrywali. Szpakowski zrozumiał ryzyko. "Nie ma mnie"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Wszedł do reprezentacji z futryną. "Autorski pomysł Urbana". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Fabio Cannavaro
      Fabio CannavaroDamir SencarAFP
      Trener w ciemnym płaszczu gestykuluje i wydaje polecenia przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna niewyraźna postać innego członka sztabu.
      Fabio CannavaroJUSTIN TALLISAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja