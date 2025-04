Jest reakcja po historycznym blamażu. Klub znalazł kandydata. Polak pod okiem legendy?

6 kwietnia to dzień, który na zawsze zapisze się w historii Premier League. To właśnie wtedy po raz pierwszy klub, grający na najwyższym poziomie rozgrywek w Anglii, stracił matematyczne szanse na utrzymanie... na 7 kolejek przed końcem sezonu. To niechlubne osiągnięcie zapisało się na konto drużyny Southampton , w której rolę kapitana pełni między innymi Jan Bednarek . Po porażce 1:3 z Tottenhamem bilans "Świętych" wynosi dokładnie 2 zwycięstwa, 4 remisy oraz 25 porażek.

Frank Lampard na celowniku Southampton? Anglik może pomóc w powrocie do Premier League

Jak twierdzą dziennikarze angielskiego portalu "express.co.uk", zarząd Southampton jest poważnie zainteresowany ściągnięciem żywej legendy angielskiego futbolu - Franka Lamparda . Obecnie 46-latek prowadzi ekipę Coventry City , która nie najgorzej radzi sobie na zapleczu angielskiej ekstraklasy. "Błękitni" zajmują obecnie 7 miejsce w tabeli i choć nie mają bezpośrednich szans na awans do Premier League, to wciąż ich wynik można uznać za całkiem dobry. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w listopadzie, kiedy "Super Frank" przejmował stery "Błękitnych", ekipa ta znajdowała się na 17 miejscu w lidze. "Władze Southampton podobno zwracają uwagę na sytuację Franka Lamparda po zwolnieniu Ivana Juricia. [...]. Niektórzy wysoko postawieni działacze St Mary's uważają, że były trener Chelsea i Evertonu Lampard jest odpowiednią osobą, która pomoże podnieść się zespołowi" - możemy przeczytać na w artykule, zamieszczonym na łamach angielskiego "Daily Express".

Lampard to z pewnością postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Wieloletni zawodnik londyńskiej Chelsea, z którą to zdobył między innymi: Ligę Mistrzów (w sezonie 2011/2012), 3x Mistrzostwa Anglii (w sezonach 2004/2005, 2005/2006 oraz 2009/2010) oraz 4x Puchar Anglii (2007, 2009, 2010, 2012). W barwach "The Blues" rozegrał aż 648 spotkań, w których zanotował 211 bramek oraz dołożył 147 asyst. W ostatnich latach najbardziej zapamiętany został jednak ze swojej przygody trenerskiej w barwach byłego klubu, o której kibice ze Stamford Bridge, najpewniej chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Później podjął on się również prowadzenia Evertonu, jednak i tam jego niewielkie wówczas doświadczenie poskutkowało dość szybkim pożegnaniem się z "The Toffees". Po ponad rocznej przerwie Anglik objął ster wspomnianego wcześniej Coventry City, gdzie odbudowuje swoją trenerską reputacje.