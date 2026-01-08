Bartosz Slisz, były gracz m.in. Zagłębia Lubin czy Legii Warszawa, przez niespełna dwa ostatnie lata występował na poletku klubowym za oceanem - a konkretnie w Atlanta United, ekipie rywalizującej w Major League Soccer.

Od dłuższego czasu jednak zapowiadało się już jednak na rozstanie pomocnika z zespołem "The Five Stripes" - i teraz nadeszło też oficjalne potwierdzenie w sprawie tego, gdzie 26-latek się uda.

Bartosz Slisz nowym piłkarzem Broendby IF.

8 stycznia duńskie Broendby IF potwierdziło, że podpisało ono ze Sliszem kontrakt ważny do czerwca 2029 roku. "Bartosz ma silną mentalność i jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy wzmocnić jego atuty i czerpać wiele radości z jego gry w Broendby IF" - stwierdził dyrektor sportowy Benjamin Schmedes cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Również i sam futbolista nie krył radości z perspektywy zupełnie nowych wyzwań. "Bardzo się cieszę z przeprowadzki do Broendby IF mając klarowną ambicję, że będziemy grać o tytuły i europejskie puchary. To wielki skandynawski zespół z fantastyczną sceną kibicowską i to oczywiście tylko niektóre z powodów, dla których się tu przeniosłem" - orzekł 21-krotny reprezentant Polski.

Broendby to jeden z najbardziej utytułowanych duńskich klubów

Broendby IF pod względem zdobytych mistrzostw kraju ustępuje w Danii jedynie FC Kopenhadze oraz Kjoebenhavns Boldklub - "Chłopcy z Vestegnen" mają na swym koncie dokładnie 11 takich tytułów, podczas gdy "Lwy" uzbierały ich łącznie 16, a KB 15.

BIF do tego siedmiokrotnie sięgał po krajowy puchar i czterokrotnie po Superpuchar Danii. W rozgrywkach międzynarodowych Broendby swój największy sukces osiągnęło w 1991 roku, docierając wówczas do półfinału Pucharu UEFA.

Bartosz Slisz w barwach Atlanty United AFP

Bartosz Slisz i Robert Lewandowski AFP

Bartosz Slisz Andrzej Iwańczuk/ NurPhoto AFP