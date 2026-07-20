Jest oficjalna decyzja UEFA ws. Marciniaka. A jednak, musiało się tak skończyć

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

A jednak, mimo dość skromnego występu Szymona Marciniaka na tegorocznym mundialu UEFA zdecydowała o zaproszeniu polskiego sędziego na wrześniowy kurs dla czołowych arbitrów Europy. To ważny sygnał płynący z federacji. Zresztą musiało się tak skończyć, wszak Marciniak cieszy się dużym zaufaniem w środowisku. Jednocześnie Polak ma być kuszony innymi ofertami, i to nie byle jakimi.

Szymon Marciniak
Szymon MarciniakGiuseppe Maffia/NurPhotoGetty Images

Były wieloletni sędzia piłkarski, a obecnie ekspert, Rafał Rostkowski potwierdza, że Szymon Marciniak otrzymał zaproszenie na wrześniowy kurs UEFA dla czołowych arbitrów Europy. To ważna decyzja, która sporo mówi o zawodowej przyszłości polskiego sędziego.

To będzie tradycyjny kurs przedsezonowy, w czasie którego sędziowie będą przygotowywani do pracy w najważniejszych rozgrywkach UEFA
- tłumaczy Rostkowski w TVP Sport.

"Zaproszenie dla Marciniaka może oznaczać, że Polak nadal będzie biegać po boiskach z gwizdkiem i być może spróbuje pobić rekord Ligi Mistrzów pod względem liczby meczów sędziowanych w tych rozgrywkach" - dodaje.

Co dalej z karierą Szymona Marciniaka?

Jak będzie wyglądała zawodowa przyszłość Szymona Marciniaka po mundialu? Wygląda na to, że Polak jest dalej na czołowych miejscach sędziowskich list UEFA, choć ma też oferty z Azji.

"Marciniak ma wiele propozycji z całego świata. Kuszą go szejkowie z Arabii Saudyjskiej, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale są też inne scenariusze" - opowiada Rafał Rostkowski w TVP Sport.

O jakich scenariuszach mowa? Niewykluczone, że Marciniak mógłby być jednym z kandydatów do zastąpienia Pierluigiego Colliny na stanowisku szefa komisji sędziowskiej FIFA. Prędzej czy później 66-letni Włoch przejdzie na emeryturę i potrzebny będzie jego następca.

"Kto mógłby go zastąpić? Powinien ktoś z dużą wiedzą o sędziowaniu i z dużym doświadczeniem i z wizją, jak naprawić to, co stało się na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Czy następcą Colliny powinien być były wybitny sędzia? Niekoniecznie, ale to mogłaby być zaleta" - mówi Rostkowski.

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Tegoroczny mundial mógł być dla Szymona Marciniaka pewnym zawodowym rozczarowaniem. Poprowadził tylko dwa mecze, i to wyłącznie w fazie grupowej: Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).

"Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas mundial dobiegł końca. Oczywiście, że było logiczne, że nie da się co cztery lata sędziować finału mistrzostw świata. Jest niedosyt" - przyznał w nagraniu w mediach społecznościowych.

"Każdy z nas jest sportowcem. Tak się ułożyły te półfinały, finał i zespoły, z którymi nie moglibyśmy być połączeni z racji tego, jak pamiętamy kto zagrał w finale w Katarze. Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową. Po dwóch fajnie ocenionych meczach. To jest dla nas najważniejsze" - dorzucił.

Przy okazji, w imieniu zespołu sędziowskiego, podziękował kibicom za "fantastyczne wsparcie". Zapewnił, że i on i koledzy dostali od Polaków wiele ciepłych słów, za co są wdzięczni.

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