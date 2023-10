Jest oferta dla Lamine Yamala. Talent z Barcelony kuszony wielkimi pieniędzmi

Wydawało się, że gdy Lamine Yamal zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii, to definitywnie ucięte zostaną nadzieje Maroka na grę rewelacyjnego nastolatka w barwach afrykańskiego państwa. Marokańczycy wciąż nie tracą jeszcze nadziei i dopóki Yamal może zmienić federację, dopóty starają się go przekonać do zmiany decyzji. Na stole leży podobno duża kwota pieniędzy.