Wychowany i grający w Płocku

50-letni Adam Majewski to dobrze znana postać w polskim futbolu. Najbardziej kojarzony jest z Płockiem, z którego pochodzi - piłkarskiego rzemiosła uczył się w Wiśle i to w jej barwach początkowo występował, choć w późniejszych latach przeniósł się m.in. do Lecha Poznań, Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, czy Legii Warszawa. Majewski grał też w greckim Panioniosie, ale na koniec kariery powrócił do Płocka i tam też zaczął pracę trenera, najpierw jako asystent. W ostatnich latach prowadził Stal Mielec, jednak w marcu bieżącego roku mieleccy działacze postanowili pożegnać się ze szkoleniowcem, choć ten powszechnie zbierał dobre opinie.