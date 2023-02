Jest nowy selekcjoner Brazylii. Długo miejsca nie zagrzeje

Dotychczasowy selekcjoner Brazylijczyków - Tite - rozstał się z kadrą narodową po sześciu latach. Jego podopieczni odpadli w ćwierćfinale niedawnych mistrzostw świata w Katarze po rzutach karnych z Chorwacją, co było wielkim rozczarowaniem. Brazylia uważana była bowiem za jednego z faworytów mistrzostw świata i celowała w zdobycie tytułu. Tymczasem przypadł on Argentynie .

Tymczasowy selekcjoner Ramon Menezes jest szkoleniowcem kadry Brazylii do lat 20. Kilka dni temu wywalczył z nią mistrzostwo Ameryki Południowej w tej kategorii wiekowej. - To trener z dużym potencjałem. Chcemy więcej takich ludzi z nowymi i odważnymi pomysłami. Jego drużyna do lat 20 prezentowała nowoczesny styl, ze wszystkimi cechami naszej gry - powiedział prezes brazylijskiej federacji (CBF) Ednaldo Rodrigues.