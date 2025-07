Mowa o Kacprze Potulskim. To młodziutki, perspektywiczny obrońca, który przygodę z piłką rozpoczynał w Legii Warszawa. Latem 2023 roku trafił do młodzieżowego zespołu FSV Mainz, jako piętnastolatek. Szybko awansował z drużyny do U-17 do ekipy U-19.