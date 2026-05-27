Jest na wylocie. Ujawnił, kogo właściciel Widzewa ma dość. "Nie daruje mu tego"

Nie tak wyobrażali sobie sezon 2025/2026 kibice Widzewa Łódź. Po potężnych jak na PKO Ekstraklasę wzmocnieniach (wydanie ponad 20 milionów euro) wydawało się, że zespół namiesza wśród najlepszych. Zamiast tego drużyna rozpaczliwie, do ostatniej kolejki, walczyła o utrzymanie.

Ostatecznie cel zrealizowano i Widzew zakończył zmagania na bezpiecznej 14. pozycji. Utrzymania mogłoby jednak nie być, gdyby nie Aleksander Vuković. Charyzmatyczny Serb do końca trzymał zespół w ryzach i na pewno dalej będzie prowadził Widzew. Potwierdził to w wywiadzie dla Interii Sport sam właściciel klubu Robert Dobrzycki.

W tej samej rozmowie szef Widzewa mówił też, czego nauczył go miniony sezon. - Nie można zrobić w ciągu roku czegoś, co zajmuje kilka lat. Przyjąłem założenie, że spróbujemy szybko nadrobić dystans do drużyn, które były budowane znacznie dłużej od nas, ale przekonałem się, że tak to nie działa - mówił nam.

Jest na cenzurowanym po rozpaczliwym sezonie. "Nie daruje mu tego"

Jednocześnie Dobrzycki dodał, że wciąż wierzy w skład personalny, który ma Widzew i że jakość tej drużyny jest znacznie wyższa niż to, co prezentowała w tym sezonie na murawie. Nie oznacza to jednak, że w zespole nie dojdzie do żadnych zmian. Przede wszystkim na cenzurowanym znalazł się Dariusz Adamczuk, pełnomocnik zarządu do spraw sportu.

Piotr Koźmiński, dobrze zorientowany w realiach polskiej piłki dziennikarz, przekazał na kanale meczyki.pl, że Adamczuk nie zagrzeje już długo miejsca w Widzewie. - Myślę, że Robert Dobrzycki nie daruje mu Bukariego i tego, że Widzew do ostatniego meczu drżał o utrzymanie - powiedział.

Koźmiński zdradził też, że nie będzie tak łatwo sprowadzić do łódzkiego klubu nowego dyrektora sportowego w osobie Łukasza Masłowskiego z Jagiellonii Białystok. Zdaniem dziennikarza bardziej realne jest, że Masłowski dołączy do Widzewa przed zimowym oknem transferowym niż teraz.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Widzew Łódź Foto Olimpik AFP





Ten piłkarz zasłużył na powołanie do kadry? "Złapałby Pana Boga za nogi" Polsat Sport