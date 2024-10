Jest lista najbogatszych piłkarzy, jeden pobił konkurencję. Co z Lewandowskim?

Najlepiej płacą w Arabii Saudyjskiej

Na drugim miejscu inny wielki piłkarz ostatnich lat. To Lionel Messi , który teraz występuje w MLS, w Interze Miami. 37-letni Argentyńczyk nie może jednak równać się z CR7. Zarobki mistrza świata z 2022 roku wynoszą bowiem "tylko" 135 milionów dolarów rocznie. I co ciekawe ten napastnik zarabia mniej na boisku (60 mln dolarów), niż poza nim (75 mln dolarów) .

Trzecie miejsce zajmuje Neymar. On także wybrał, podobnie jak Cristiano Ronaldo, grę w Arabii Saudyjskiej, tylko że w Al-Hilal. Zdążył jednak w nowym klubie rozegrać zaledwie pięć meczów, by potem zerwać więzadła krzyżowe w kolanie, co wiążę się z bardzo długą pauzą. Mimo wszystko 32-letni Brazylijczyk może liczyć na 110 milionów dolarów, z czego 80 mln dolarów pochodzi z kontraktu z Al-Hillal.