Ledwie rozpoczął się 2024 rok, a Cristiano Ronaldo już miał powody do świętowania. Zaraz na początku stycznia Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) ogłosiła, że Portugalczyk zajął pierwsze miejsce pod względem liczby goli we wszystkich rozgrywkach w 2023 roku .

Cristiano Ronaldo zabrał głos na temat piłkarskiej emerytury. Co za słowa

Transfer do Arabii Saudyjskiej, do zespołu Al-Nassr, poza niewyobrażalnymi pieniędzmi tchnął nowe życie w gwiazdora. Właśnie potwierdził to sam Portugalczyk, wierząc że przyczynia się do wielkiego dzieła, które niedawno zaczęło się rodzić na Bliskim Wschodzie.