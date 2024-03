Jest już "zbyt wielki" na tę ligę. Ulubieniec Probierza wyceniony, oczekują fortuny

Michał Probierz już na starcie pracy z kadrą pokazał, że nie boi się podejmować decyzji odważnych, a do tego ma swój plan na to, jaki kształt powinna jego drużyna mieć. Mimo to niemałe zaskoczenie wywołała obecność na zgrupowaniu debiutantów - Patryka Pedy i Jakuba Piotrowskiego. Wtedy jeszcze szerzej nieznanych polskim kibicom.