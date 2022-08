Jest decyzja w sprawie afery w meczu Argentyny z Brazylią

Przedstawiciele brazylijskich służb zdrowotnych 5 września zeszłego roku po kilku minutach przerwali spotkanie, oskarżając czterech graczy gości o naruszenie krajowych zasad kwarantanny COVID-19. Zarzuty dotyczyły zawodników z ligi angielskiej. Strony, za wiedzą FIFA, zgodziły się, aby spór rozstrzygnął Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS).

W konsekwencji na AFA nałożono grzywnę w łącznej wysokości 150 tys. franków szwajcarskich, z czego połowę zawieszono na okres próbny dwóch lat.

Połowa zasądzonej do zapłaty kary (25 procent całkowitej sumy) zostanie przekazana bezpośrednio przez AFA do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w celu wsparcia jej wysiłków na rzecz zwalczania COVID-19.

Brazylia i Argentyna awansowały na mundial

Brazylia i Argentyna zakwalifikowały się do tegorocznych MŚ w Katarze, zajmując dwa czołowe miejsca w grupie eliminacyjnej. Brazylia znalazła się na szczycie tabeli z 45 punktami, podczas gdy Argentyna zajęła drugie miejsce z 39. Urugwaj i Ekwador uzupełniły stawkę zespołów, które awansowały z tej strefy.

AFA w komunikacie dodał, że dzięki tej decyzji wolny termin w kalendarzu pozwoli zaplanować mecz towarzyski w ramach przygotowań do mundialu.

