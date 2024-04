Sezon PKO BP Ekstraklasy dobiega powoli końca. Wciąż sprawą otwartą pozostaje to, kto ostatecznie zostanie mistrzem Polski. Największe szanse obecnie ma Jagiellonia Białystok, co przed sezonem wydawałoby się wręcz nierealne. Wciąż w grze pozostają jednak jeszcze: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław oraz Pogoń Szczecin. Kandydatów do wygrania tytułu, a także zajęcia miejsca na podium, gwarantującego grę w europejskich pucharach, jest więc wielu.

