Jest 2025 rok, a my nie jesteśmy gotowi na silne osobowości w kobiecej piłce

Z roku na rok wszyscy coraz bardziej przekonujemy się do damskiego futbolu. W Anglii czy Hiszpanii na kobiece spotkania przychodzą dziesiątki tysięcy kibiców, stadiony pękają w szwach. Wystarczy spojrzeć na statystyki frekwencji z tegorocznych mistrzostw Europy. Samą fazę grupową łącznie na żywo oglądało 461 582 fanów. To zdecydowanie najlepszy wynik w historii damskiego Euro. W Szwajcarii turniej ten był prawdziwym świętem, wszystko zostało należycie opakowane, dopięte na ostatni guzik. Efekty były naprawdę imponujące, a całe mistrzostwa w podręcznikach będą figurowały jako przełomowe.

Mimo że kobieca piłka rośnie w siłę, to nadal jej największe gwiazdy nie mogą równać się z ikonami męskiego futbolu pod względem popularności. Wśród pań na tej płaszczyźnie króluje Alisha Lehmann. 26-latka na Instagramie zebrała ponad 16 milionów obserwujących. Jej przypadek jest jednak nieco inny. Obecnie Szwajcarkę można zaliczyć przede wszystkim do grona celebrytów i influencerów. Uwagę internautów bardziej przykuwają jej kolejne sesje zdjęciowe i relacje z wakacji niż to, co potrafi zrobić z piłką na boisku. Nie bez powodu światowe media okrzyknęły ją "najseksowniejszą piłkarką świata". W tytułach setek artykułów jej nazwisko pojawia się zazwyczaj właśnie w tym kontekście. Nie można ukrywać, że sport w medialnej działalności Szwajcarki nie jest już głównym pionem.

Na mistrzostwach Europy w swoim kraju łącznie na murawie spędziła dziesięć minut, choć i tak w gazetach była najjaśniej błyszczącą gwiazdą. Klubowa kariera Lehmann również nie zwala z nóg. Do Juventusu trafiła przez to, że w klubie tym zaczął występować jej partner - Brazylijczyk Douglas Luiz. W Turynie spędziła jeden sezon, ostatnio przeniosła się do Como. Wcześniej reprezentowała barwy kobiecych ekip Aston Villi i West Hamu. To wystarcza, aby w kontekście instagramowego rozgłosu bić na głowę piłkarki, takie jak chociażby Alexia Putellas czy Aitana Bonmati, które łącznie czterokrotnie sięgały po Złotą Piłkę.

Niemal dwanaście razy mniej obserwatorów na wspomnianej platformie ma Chloe Kelly. Piłkarskie osiągnięcia Angielki są nieporównywalnie większe. Profesjonalną przygodę z piłką Kelly rozpoczęła w Arsenalu, skąd trafiała kolejno do Evertonu i Manchesteru City. W zespole "Obywateli" pod koniec roku została skreślona przez Garetha Taylora. Jej relacje z klubem były niezwykle oschłe, ponieważ City chciało wypożyczyć ją do Brighton, a sama zawodniczka planowała transfer do Manchesteru United, który był blokowany przez jej ówczesnego pracodawcę. W końcu postawiła na jedną kartę. 31 stycznia br., kilka godzin przed zamknięciem okna transferowego, zdecydowała się na powrót do Arsenalu w ramach wypożyczenia zakończonego definitywnym wykupieniem. Jednocześnie kompletnie spaliła mosty z władzami City, gdzie grała przez niemal pięć lat.

"To, że ktoś dyktuje mi, gdzie mogę dołączyć, a gdzie nie, mając zaledwie cztery miesiące do końca sezonu, ma ogromny wpływ nie tylko na moją karierę, ale i na moje samopoczucie psychiczne. Nasze marzenia mogą zostać zmiażdżone, gdy żyjemy w milczeniu" - pisała, zwracając się do niebieskiej części Manchesteru. W międzyczasie zmagała się z kilkoma kontuzjami. Wszystko kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy, na które pragnęła jechać za wszelką cenę.

Wszystko to wpisuje się w wyjątkowość jej historii. Po powrocie do Arsenalu wraz z koleżankami z drużyny sięgnęła po krajowe wicemistrzostwo oraz puchar Ligi Mistrzów. W finale przeciwko Barcelonie rozegrała 67 minut, czyli prawie siedem razy więcej niż Alisha Lehmann przez całe Euro. Euro, na którym Chloe Kelly finalnie okazała się kluczową piłkarką reprezentacji Anglii. 27-latka zagrała w każdym meczu. W ćwierćfinale przeciwko Szwedkom, kiedy Angielki przegrywały już 0:2, w 79. minucie zanotowała asystę. Reprezentantki "Trzech Lwów" doprowadziły do remisu, a następnie do rzutów serii rzutów karnych, w po których awansowały do półfinału. Swoją "jedenastkę" Kelly wykorzystała. W starciu o finał w 119 minucie przy remisie 1:1 z Włochami piłkarka Arsenalu podeszła do kolejnego rzutu karnego. Jej strzał obroniła bramkarka rywalek, ale dobitka okazała się skuteczna. W ten sposób wprowadziła swój zespół do meczu o tytuł z Hiszpanią. W nim najpierw zaliczyła asystę, a na koniec trafiła z jedenastu metrów, zapewniając Angielkom drugie z rzędu i drugie w historii mistrzostwo Europy. Trzy lata temu piłkarki z Wysp ograły Niemki. Wtedy obyło się bez serii karnych. W 110 min. Kelly sama załatwiła sprawę, zdobywając bramkę na 2:1. Tym sposobem mocno przyczyniła się do obu wielkich triumfów swojej kadry.

"The Guardian" opisuje Chloe Kelly jako "bezwstydną" - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - ikonę angielskiej piłki kobiet. Oprócz tego zdaniem brytyjskiego dziennika 27-latka posiada "niezwykły dar przyciągania uwagi". Potrafi być też arogancka. Tuż po wykorzystaniu ostatniego karnego w finale z Hiszpankami Angielka ostentacyjnie, z szyderczym uśmieszkiem na twarzy i wyciągniętym ku górze palcem spojrzała w oczy bramkarce rywalek, po czym zwinnie, tuż pod jej nosem, przebiegła pod trybunę świętujących na trybunach rodaków. "To jest niepotrzebne, przyjaciółko" - grzmiały rozgoryczone media z Półwyspu Iberyjskiego. Ale Kelly taka już jest - buńczuczna, charakterna, czasami trudna do okiełznania. Jeden z dziennikarzy po półfinale z Włochami zapytał ją: Kto wykształtował w tobie taką osobowość? - Ja sama - odpowiedziała.

Niekochana

Wszystkie te cechy doskonale widać na boisku. Skrzydłowa Arsenalu w wielu sytuacjach próbuje efektownych dryblingów. Często wygląda to tak, jakby inspirowała się zagraniami Neymara czy Ronaldinho. Podobnie jest z celebracją goli. Chloe Kelly zawsze szuka poklasku, zawsze chce być oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. Jej ekscentryzm wylewa się na wszystkie strony, w każdej możliwej sytuacji. 27-latka wypracowała nawet własny styl wykonywania "jedenastek" - bieg rozpoczyna od wysoko uniesionej nogi. We wszystkim, co robi, chce być do bólu charyzmatyczna. Pytanie: Czy to źle? Kobieca piłka potrzebuje barwnych postaci, których obecnie jest jak na lekarstwo. Szczególnie wtedy, kiedy w parze z boiskowymi wygłupami idą jakość oraz sportowe sukcesy. Z tego punktu widzenia Angielka jak najbardziej ma prawo "gwiazdorzyć". Swoją postawą i zachowaniem Kelly chce zburzyć stereotyp ułożonej, nieinwazyjnej piłkarki, która z dużą dozą skromności reaguje na boiskowe wydarzenia. 27-latka nie chce być miałka, bezbarwna. Niestety boleśnie zderzyła się z rzeczywistością.

Niedługo po triumfie Angielek na Euro w mediach społecznościowych zaczęto publikować dziesiątki kompilacji, których zadaniem jest wypunktowanie wszystkich "nadprogramowych" zachowań Chloe Kelly. Wszystkie z nich uznano za żenujące. Głos 27-latki porównuje się do Myszki Miki. W każdym z tego typu materiałów czuć szyderę. Kiedy piłkarki reprezentacji Anglii na dachu autobusu świętowały zdobyty puchar, Kelly w pewnym momencie wzięła mikrofon i po jednym z pytań od dziennikarzy nawiązała do słynnego "Pressure? What pressure? Pressure", czyli słów wypowiedzianych przez angielskiego komentatora przed serią rzutów karnych w finale Euro 2020 pomiędzy Anglią a Włochami. Jej zachowanie zostało wyśmiane przez użytkowników Instagrama i Tik Toka. Kiedy próbowała odwzorować słynne cieszynki Thierry'ego Henry'ego i Cristiano Ronaldo, było identycznie. Nawet popularny taniec do piosenki Melly'ego Mike'a pt. "Young Black & Rich", który jest tikktokownym trendem, w jej wydaniu został zmieszany z błotem.

Oczywiście, to tylko internet. Na tego typu platformach każdego dnia publikowane są setki filmików, w których użytkownicy śmieją się z potknięć, błędów i zachowań różnych piłkarzy. Jednak w przypadku Angielki jesteśmy już świadkami prawdziwego zjawiska społecznego. Kolorowość Chloe Kelly jest krytykowana dla zasady, bez powodu. Jej odbiegające od reszty piłkarek postawa i styl bycia nie przypadły do gustu internetowej społeczności, szczególnie tej męskiej. 27-latka nie ma "aury", wszystko, co robi, jest odbierane jako "cringe", choć - biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe - Angielka jak najbardziej ma prawo zachowywać się w ten sposób.

W czym tkwi problem?

Wyobraźmy sobie, że w alternatywnej rzeczywistości Chloe Kelly to 27-letni reprezentant Anglii, który dwa razy z rzędu zapewnia swojej reprezentacji mistrzostwo Europy, triumfuje w Lidze Mistrzów, a przy okazji jest barwny, nieco kontrowersyjny i szalony. Śmiem twierdzić, że nie doświadczyłby tego, z czym obecnie zmaga się prawdziwa Chloe Kelly. Być może genezy problemu należy szukać w tym, że piłkarka Arsenalu zachowuje się jak niektórzy przedstawiciele męskiej piłki i właśnie to drażni kibiców, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy. To tak, jakby wszystkie opisywane wcześniej "szaleństwa" i niecodzienne, ekspresyjne zachowania byłyby zarezerwowane wyłącznie dla piłkarzy. A tak raczej być nie powinno.

Koleżanka Kelly z Manchesteru City opisuje ją następująco: - Poza boiskiem Chloe jest bardzo spokojna i zrelaksowana. Na boisku emanuje aurą, ale zostawia ją tylko na nim. W City jej głos był najgłośniejszy w szatni. To pozwoliło jej osiągnąć sukces - twierdzi szkocka bramkarka Sandy MacIver. Z kolei była pomocniczka reprezentacji Anglii Izzy Christiansen twierdzi, że "udało jej się osiągnąć doskonałą równowagę między grą aktorską a osobowością". Niezależnie od gustów i upodobań postać Chloe Kelly w świecie piłki jest ciekawa na wielu płaszczyznach, od sportowej, aż po tę marketingową. - Kelly jest w centrum niesamowitej zmiany kulturowej w kobiecej piłce nożnej - powiedziała w rozmowie z BBC Nicoli Kemp, dyrektorka firmy marketingowej Creativebrief. Najwyraźniej jako społeczeństwo na obecnym etapie nie jesteśmy jeszcze w stanie zaakceptować wspomnianej przemiany, nie wspominając już o jej docenieniu.

