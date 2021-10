Jese Rodriguez miał zostać zaatakowany przez żonę. Chciała go... przejechać?

Piłka nożna

Jese Rodriguez to z całą pewnością człowiek, który przyciąga uwagę nie tylko na boisku, ale również poza nim. W ostatni weekend po raz kolejny skupił zainteresowanie hiszpańskich mediów - tym razem w związku z groźną sytuacją, do której miało dojść w niedzielny wieczór. Jak informuje dziennik "Canarias7" zawodnik miał zostać zaatakowany przez własną żonę, która próbowała go przejechać samochodem. Mimo początkowych doniesień, Jese miał w trakcie całego incydentu nie odnieść poważniejszych obrażeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Trener Claudio Ranieri: mam nadzieję, że w tym sezonie zapewnię Watford utrzymanie. WIDEO © 2021 Associated Press