Jerzy Brzęczek podjął decyzje, PZPN przekazuje. Wszystko już jasne

Piątek to dzień powołań do kadr narodowych. W samo południe poznaliśmy listę wybrańców Jana Urbana do pierwszej reprezentacji, a po godzinie 14:00 odkryte zostały karty Jerzego Brzęczka. Również szykuje się do debiutu - zastąpił Adama Majewskiego w funkcji selekcjonera zespołu do lat 21.

Na wrześniowym zgrupowaniu polska "młodzieżówka" zmierzy się z Macedonią Północną i Armenią. Obie konfrontacje odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Pierwszy mecz w piątek 5 września w Krakowie (godz. 18:00), a drugi we wtorek 9 września w Erywaniu (15:00).

Powołani przez Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski U-21:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Wiktor Bogacz (New York Red Bulls), Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok), Igor Drapiński (Piast Gliwice), Kacper Duda (Wisła Kraków), Michał Gurgul (Lech Poznań), Maciej Kikolski (Widzew Łódź), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Marcel Krajewski (Widzew Łódź), Mariusz Kutwa (Wisła Kraków), Filip Luberecki (Motor Lublin), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Miłosz Matysik (Aris Limassol), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Maximillian Oyedele (Strasbourg FC), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Filip Rózga (SK Sturm Graz).

Brzęczek objął stanowisko 8 sierpnia. - Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach - mówił na "dzień dobry" dla łączynaspiłka.pl.

Maxi Oyedele Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban i Jerzy Brzęczek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Antoni Kozubal, jedna z gwiazd kadry U21 Beata Zawadzka East News