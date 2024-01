Jennifer Hermoso, pocałowana w sierpniu przez byłego prezesa Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej Luisa Rubialesa w trakcie dekoracji medalami mistrzostw świata, co wywołało skandal obyczajowy, zakończony pozwem piłkarki, składała we wtorek zeznania przed sądem w Madrycie. Przed wejściem do budynku nie porozmawiała ze zgromadzonymi przedstawicielami prasy.