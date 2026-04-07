Jej męża zna cały piłkarski świat. Dzieli ich duża różnica wieku

Szymon Łożyński

Starcie Barcelony z Atletico to jeden z największych hitów tegorocznych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Drużynę z Madrytu poprowadzi nie kto inny jak legenda tego klubu Diego Simeone. Mało kto wie, że żoną szkoleniowca jest była modelka, a parę dzieli wiele lat.

Na zdjęciu Carla Pereyra, żona Diego Simeone, trenera Atletico Madryt
Carla Pereyra

Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Kibice nie mogą już doczekać się starcia swoich ulubieńców. Jednym ze spotkań, które najbardziej pobudza wyobraźnię fanów, jest rywalizacja Barcelony z Atletico Madryt.

Obie drużyny regularnie spotykają się w ostatnim czasie. W półfinale Pucharu Króla lepszy okazał się zespół z Madrytu, który wygrał dramatyczny sportowo dwumecz 4:3. W weekend Barcelona wzięła rewanż i po golu Roberta Lewandowskiego triumfowała na wyjeździe 2:1.

Kolejny akt rywalizacji Barcelony z Atletico kibice zobaczą już w środowy wieczór. Początek hitu Ligi Mistrzów o 21:00. Na ławkach trenerskich usiądą Hansi Flick po stronie gospodarzy i szkoleniowiec gości Diego Simeone.

Argentyńczyk jest prawdziwą legendą Atletico. Prowadzi zespół z Madrytu już od 15 lat. Na co dzień Simeone może liczyć na wsparcie swojej pięknej żony, Carli Pereyry.

Liga Mistrzów. Słynny Diego Simeone ma znacznie młodszą żonę

Modelka jest aż o 17 lat młodsza od szkoleniowca. Duża różnica wieku im jednak nie przeszkadza. Wydaje się, że tworzą zgodne małżeństwo, o czym mogą świadczyć chociażby ich zdjęcia w mediach społecznościowych.

Pereyra jest drugą żoną Simeone. Z wcześniejszego małżeństwa Argentyńczyk ma trójkę synów. Z modelkę Pereyrą trener Atletico wziął ślub w 2019 roku. Z pewnością piękna Carla będzie trzymać kciuki w środowy wieczór, by drużyna jej męża zrobiła pierwszy krok ku półfinałowi Ligi Mistrzów.

Elegancko ubrany mężczyzna w ciemnym garniturze z białą koszulą oraz kobieta w jasnej, błyszczącej sukni na jedno ramię pozują razem na tle ściany z logotypami marek, charakterystycznej dla eventów typu gala lub rozdanie nagród.
Carla Pereyra i Diego Simeone
Diego Simeone
Diego Simeone
Kobieta o długich, jasnych włosach uśmiecha się i energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując coś palcem; ma na sobie czarny top na ramiączkach i kilka długich naszyjników, a jej postawa wyraża zaangażowanie i emocje.
Carla Pereyra
