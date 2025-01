Jego transfer z Barcelony wstrząsnął światem. Teraz wielki powrót. Hitowe wieści ws. Neymara

W 2023 roku Neymar opuścił Paris Saint-Germain i śladami Cristiano Ronaldo udał się do Arabii Saudyjskiej. Jednak w przeciwieństwie do Portugalczyka, miejsca tam nie zagrzał. Spędził tam zaledwie półtora roku i w tym czasie rozegrał dla Al-Hilal zaledwie siedem spotkań. Teraz Fabrizio Romano potwierdza, że Brazylijski gwiazdor przeniesie się do innego klubu. To będzie jego spektakularny powrót.