Jego okulary były kultowe. Nosił je przez chorobę. Mógł stracić wzrok, pierwszy objaw łatwo przeoczyć

Wszystko zaczęło się w 1995 roku, kiedy Edgar Davids został urazu oka, który później doprowadził do rozwoju jaskry - choroby, która prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego i finalnie może skutkować nawet utratą wzroku.

Po operacji Edgar Davids zdobył jeszcze dwoje drugie oraz trzecie mistrzostwo Włoch z Juventusem, a później udał się na krótkie wypożyczenie do FC Barcelona, gdzie nie odniósł większych sukcesów. Później wrócił do Włoch, gdzie spędził rok w Interze Mediolan, gdzie wygrał krajowy puchar.

Edgar Davids był bardzo specyficznym piłkarzem. Występował on na pozycji środkowego pomocnika skupiającego się na zadaniach defensywnych. Holender na boisku cechował się dość dużą agresją, dzięki której otrzymał pseudonim "Pitbull". Mimo to nie należał do piłkarskich rzemieślników, a raczej do artystów. Jego technika stała na najwyższym światowym poziomie. Na przestrzeni lat zaskakiwał tym, jak wiele potrafi zrobić z piłką przy nodze. Twierdził, że okulary wcale mu w tym nie przeszkadzały i szybko przyzwyczaił się do ich obecności.