"Jego obecność utrudnia grę". O co chodzi Luizowi Gustavo?

- Z drugiej strony jego obecność daje nam wielką przewagę. Codziennie uczymy się od niego, jak pracować. Bierzemy z niego przykład. Cristiano to piłkarz stworzony do wyzwań - w piłce nożnej udało mu się osiągnąć wszystko. Wszyscy czekamy na to, co będzie pokazywał w naszych barwach. Strzelił już pierwszego gola. Mamy nadzieję, że to zdejmie z niego presję - dodaje Gustavo.